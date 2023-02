EQS-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Finanzierung

Epigenomics beschließt Restrukturierung zur Kostenminimierung



15.02.2023 / 11:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Epigenomics beschließt Restrukturierung zur Kostenminimierung Berlin, 15. Februar 2023 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX1, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat heute entschieden, die Gesellschaft zu restrukturieren und den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft deutlich zu reduzieren (die "Restrukturierung"). Die Restrukturierung erfolgt zur Kostenminimierung. Ferner soll dadurch der Zeitraum verlängert werden, welcher der Gesellschaft zur Verfügung steht, um die Finanzierung für die weitere Entwicklung des "Next-Gen"-Tests für die Erkennung von Darmkrebs (CRC) sicherzustellen. Im Rahmen der Restrukturierung ist geplant, dass die Gesellschaft insbesondere folgende Maßnahmen vornehmen wird: Die Gesellschaft wird den Vertrieb von Epi proColon einstellen und bereits verkaufte Tests zurückrufen.

Die Anzahl der Mitarbeiter an den Standorten in Berlin und San Diego wird auf das zur Erhaltung eines minimalen Geschäftsbetriebs erforderliche Niveau herabgesetzt.

Der ordentlichen Hauptversammlung 2023 soll eine Reduzierung der Mitglieder des Aufsichtsrats auf drei Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagen werden. Darüber hinaus hat Heino von Prondzynski aus gesundheitlichen Gründen und als Beitrag zur Kostensenkung mit sofortiger Wirkung den Vorsitz im Aufsichtsrat niedergelegt und ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Franz Walt hat sein Amt ebenfalls als Maßnahme der Kostenreduzierung im Rahmen Restrukturierung mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2023 niedergelegt. An der Stelle von Heino von Prondzynski hat der Aufsichtsrat Dr. Helge Lubenow zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Die Gesellschaft wird kurzfristig den Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungsfolgepflichten ("Prime Standard") beantragen. Der Widerruf, der grundsätzlich mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufsentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse eintritt, lässt die Zulassung zum regulierten Markt ("General Standard") im Übrigen unberührt.

Die Gesellschaft wird das bestehende American Depository Receipts-Programm kündigen.

Ferner werden der Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Epigenomics AG für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich erst am 21. April 2023 veröffentlicht werden. Auf dieser Grundlage erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 60.000 bis 200.000. Im Übrigen wird die Finanzprognose für 2023 im Rahmen des Geschäftsberichts für 2022 veröffentlicht werden. Kontakt:

Unternehmen

Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin

Tel +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail: contact@epigenomics.com Investor Relations

IR.on AG, Frederic Hilke, Tel +49 221 9140 970, E-Mail: ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen in die Zukunft gerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren. 15.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com