Verzweiflung macht sich breit bei Vonovia-Aktionären. Der Kurs rauscht nämlich rund zwei Prozent in den Keller. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 25,60 EUR zu haben. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn Vonovia rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund 0,4 Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 25,50 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Bei Vonovia ist also die Zeit für mutige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...