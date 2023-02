Gespräche mit Geschäftspartnern sowohl in den USA als auch in China zeigen eine Fassungslosigkeit, wie schnell die gute Stimmung, die Ende des vergangenen Jahres aufgekommen war, wieder verschwunden ist. China gerät im Systemkampf zwischen den beiden Großmächten nun immer mehr in die Defensive! China und USA: Ende 2022 war die Stimmung noch gut Im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...