Kontrons CFO Clemens Billek hielt auf der Technologie-Pop-up-Konferenz von AlsterResearch eine positive Präsentation. Die Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten um fast 17% besser entwickelt als der Sektor, was vor allem auf die positive Geschäftsentwicklung und die guten Unternehmensnachrichten zurückzuführen ist. Kontron profitiert von konkurrenzlosen Wettbewerbsvorteilen, insbesondere jetzt, da sich das Unternehmen zu einem Pure Play für intelligente industrielle IoT-Lösungen entwickelt hat. Dies sollte Kontron in die Lage versetzen, ein überdurchschnittliches Umsatz- und Ertragswachstum im riesigen IoT-Markt zu erzielen. Darüber hinaus sind die Analysten von AlsterResearch der Ansicht, dass Kontron über ein erhebliches Neubewertungspotenzial verfügt, sobald die Kapitalmärkte den bahnbrechenden Charakter der jüngsten Entwicklungen von Kontron vollständig erfasst haben, was Bewertungsfaktoren von 16x EV/EBITDA (IoT-Peergroup) gegenüber den mageren 6x von Kontron ermöglichen sollte. AlsterResearch bestätigt daher das BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 31,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





