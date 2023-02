Wien (www.anleihencheck.de) - High-Yield-Bonds bieten so hohe Renditen wie seit Langem nicht mehr, so die Experten von "FONDS professionell".Ob die Zeit für den Einstieg günstig sei, hänge vor allem von der Konjunkturentwicklung ab - und die sei unsicher. Das spiegele sich auch in den Empfehlungen der Investment-Profis wider. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...