Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Lisa Pataki hat den CEO und den Verwaltungsrat über ihre Entscheidung informiert, als CFO von Comet (ISIN CH0360826991/ WKN A2DNSP) per Ende August 2023 zurückzutreten, so die Comet Holding AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...