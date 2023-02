Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Handelstagen kam es nach unserem Dafürhalten zu mindestens zwei überraschenden Entwicklungen in Bezug auf das Covered Bond-Segment, so Dr. Frederik Kunze und Stefan Rahaus von der NORD/LB.Zunächst habe sich das Eurosystem sehr entschieden präsentiert, was die Abkehr von Primärmarktkäufen bzw. die Fokussierung auf den Sekundärmarkt anbelange. Offenkundig ordere die EZB seit einigen Handelstagen im Februar nunmehr nur noch 10% der Dealgröße. Für uns kam das zugegebenermaßen überraschend, so die Analysten der NORD/LB. Nunmehr werde aber auch der Wortlaut der Parametrisierung der APP-Reinvestitionen etwas klarer: Die "0%" seien für den März jetzt mehr als wahrscheinlich. Was aber mindestens genauso, wenn nicht sogar etwas mehr überrasche, sei die Aufnahmebereitschaft des Primärmarktes. ...

