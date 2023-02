Das forschende dänisch-deutsche Pharmaunternehmen übernimmt den Bereich Reiseimpfstoffe (Travel Health) von EMERGENT BIOSOLUTIONS (Sitz: Gaithersburg, Maryland). Das Deal-Volumen beträgt 380 Mio. $, es gliedert sich in 270 Mio. $ Sofortzahlung sowie zwei Erfolgskomponenten, die an Umsätze und Entwicklungsfortschritte gekoppelt sind. Die Transaktion soll im Q2 2023 abgeschlossen sein.



BAVARIAN NORDIC zielt mit der Übernahme auf schon zugelassene Präparate wie Vaxchora (gegen Cholera) sowie eine Entwicklungspipeline. Diese enthält u. a. einen Impfstoffkandidaten gegen das Chikungunyafieber. Im Kaufpreis enthalten sind eine Fabrik in Bern und ein Forschungsstandort in San Diego (insgesamt 280 Beschäftigte).



Darüber hinaus zeigte BAVARIAN NORDIC heute einen Jahresausblick. Dieser lag beim Umsatz rund ein Viertel unter Konsens. Beim EBITDA fehlten rund 35 % an der Analysten-Zielmarke.



Die Aktie von BAVARIAN NORDIC gab anfänglich rund 5 % nach. Inzwischen + 5,1 % auf 32,50 €. Seit Anfang September rangierte der Kurs zwischen 28 und 34 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



