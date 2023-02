Melsungen (ots) -Eine Krankheit ist wie jede andere? Das ist leider nicht der Fall. Während mit den meisten Erkrankungen offen umgegangen wird, sorgen manch andere für verschämtes Tuscheln oder Stillschweigen. Solche schambehafteten Tabuthemen werden oftmals von den Betroffenen selbst und allgemein auch in der Gesellschaft ungern zwanglos angesprochen. Zu diesen zählen unter anderem ein künstlicher Darmausgang (Stoma) und durch Blasenentleerungsstörungen verursachte Inkontinenz. Für Betroffene können sowohl ein Stoma als auch Harninkontinenz eine große Veränderung und Herausforderung in ihrem Leben und Alltag bedeuten, die es zu bewältigen gilt. Umso wichtiger ist für sie der diskrete Umgang damit sowie die sichere Versorgung mit entsprechenden Hilfsmitteln, um mehr Lebensqualität und Unabhängigkeit zu gewinnen. Mindestens genauso wichtig ist es aber, darüber sprechen zu können. Als eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen hat B. Braun HomeCare deshalb je einen Podcast zum Thema Stoma (https://www.bbraun.de/de/patienten/versorgungsbereiche/stoma/podcast.html) und Inkontinenz (https://www.bbraun.de/de/patienten/versorgungsbereiche/inkontinenz/mein-podcast.html) veröffentlicht, in denen regelmäßig Betroffene, ihre Angehörigen sowie Experten zu Wort kommen. Ziel ist es, beide Themen aus der Tabuzone zu holen und Licht auf die vielfältigen Aspekte zu werfen, die ein Leben mit Stoma oder Inkontinenz bedeuten.Der erste deutsche Podcast für Menschen mit StomaBereits vor zwei Jahren, genauer gesagt am 24. Februar 2020, startete die erste Folge von "Rund um Stoma", dem ersten deutschen Podcast für Stomaträger*innen. Mit der Podcast-Serie richtet sich B. Braun gezielt an Menschen, die mit einem künstlichen Darmausgang (Enterostoma) leben, und stößt damit auf reges Interesse. Inzwischen verzeichnet der Podcast rund 1.700 Abonnenten sowie etwa 3.500 abgeschlossene Downloads und direkt abgespielte Streams. Interessierte können bis dato auf insgesamt 21 Episoden zugreifen, in denen beeindruckende Menschen zu Wort kommen, die ihre Erfahrungen und ihr wertvolles Wissen rund um das Leben mit einem künstlichen Darmausgang teilen. Der Moderator spricht regelmäßig mit Menschen mit Stoma, deren Angehörigen sowie Mediziner*innen, Stomatherapeut*innen und weiteren Expert*innen über Wissenswertes, das die Lebensqualität mit Stoma verbessern kann. ein künstlicher Darmausgang kann zunächst eine enorme Herausforderung und Umstellung für die Betroffenen bedeuten. Allein in Deutschland sind es ungefähr 160.000 Menschen, die mit einem Enterostoma oder einer künstlichen Harnableitung (Urostoma) leben. Verschiedene Erkrankungen, wie Darm- oder Blasenkrebs, Colitis Ulcerosa oder Morbus Crohn können dazu führen, dass Patient*innen kurzzeitig oder dauerhaft auf ein Stoma angewiesen sind. Das bedeutet, sie müssen sich an die neue Situation erst gewöhnen. Dazu gehört, dass sie sich zunächst zwischen einem ein- oder zweiteiligen Versorgungssystem entscheiden und schließlich lernen, den Versorgungswechsel selbst durchzuführen. Im B. Braun Podcast "Rund um Stoma" erfahren sie beispielsweise von Stomatherapeut*innen, was bei der Pflege und dem Wechsel der Stomaversorgung zu beachten ist. Betroffene berichten aus ihrem Alltag mit Stoma und ergänzen das Expertenwissen um den ein oder anderen Trick, wie es möglich ist, ein Leben mit künstlichem Darmausgang aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können.Podcast "Rund um Inkontinenz" klärt drängende FragenNeben dem Stoma-Podcast ist seit dem 7. Oktober 2021 ein weiterer Podcast von B. Braun HomeCare mit dem Titel "Rund um Inkontinenz" online. In mittlerweile 10 Episoden spricht eine Mitarbeitende von B. Braun Homecare als Moderatorin regelmäßig mit Menschen über Inkontinenz, um das Thema aus der gesellschaftlichen Tabu-Zone herauszuholen und die wichtigsten Fragen, die Patient*innen auf der Seele brennen, zu beantworten. Andere Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen und Strategien, Ärzt*innen aus den verschiedensten Fachrichtungen teilen ihr Wissen zum Thema, mit dem Ziel, Zusammenhänge leichter verständlich zu machen und Mut zu machen. Außerdem geben Expert*innen aus dem Pflegebereich lebensnahe Tipps, um mit den alltäglichen Herausforderungen der Blasenentleerungsstörung besser umgehen zu können. Das Thema ist ohne Frage drängend: In Deutschland leben immerhin 10 Millionen Menschen mit Inkontinenz. Inzwischen verzeichnet der Podcast "Rund um Inkontinenz" um die 590 Abonnenten sowie rund 950 Downloads und Streams. Für diese die Betroffenenbedeutet der Kontrollverlust über Blase oder Darm zunächst Unwohlsein und Unsicherheit, aber auch Schamgefühle. Umso wichtiger ist es für sie zu wissen, dass sie nicht allein sind und ein Recht darauf haben, mit ihrer Krankheit akzeptiert zu werden.Selbstbestimmt leben mit Stoma oder InkontinenzMit den Geschichten, Erfahrungen und den Informationen, die Stoma- und Inkontinenz-Betroffene in den Podcasts erhalten, können sie ein Stück weit Unabhängigkeit und Lebensqualität zurückgewinnen. Sie erfahren, dass ein Leben mit Stoma oder Blasenentleerungsstörung dank moderner Hilfsmittel und dem ein oder anderen wertvollen Tipp nicht mehr bedeutet, auf geliebte Hobbys oder Freizeitaktivitäten verzichten zu müssen. Neben den passenden Produkten, dem zuverlässigen Service und individueller Beratung bietet B. Braun HomeCare auf diese Weise lebensechte und erhellende Einblicke in zwei Themen, die es aus ihrem schambesetzten Dasein zu holen gilt. Um dieses Wissen möglichst breit zu streuen, finden Interessierte die Podcasts "Rund um Stoma" (https://www.bbraun.de/de/patienten/versorgungsbereiche/stoma/podcast.html) und "Rund um Inkontinenz" (https://www.bbraun.de/de/patienten/versorgungsbereiche/inkontinenz/mein-podcast.html) nicht nur auf der Webseite von B. Braun HomeCare, sondern können diese auch in den Apps Deezer, Google, Spotify, iTunes und amazon music abonnieren.Über B. Braun HomeCareB. Braun HomeCare ist ein bundesweit agierendes Homecare-Unternehmen, das 2019 aus den Tochtergesellschaften B. Braun TravaCare, B. Braun prolabor und TransCare Service GmbH gegründet wurde. Verwurzelt in dem traditionsreichen Familienunternehmen B. Braun hat sich das Homecare-Unternehmen auf die häusliche Versorgung von Patient*innen nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei chronischen, schweren Erkrankungen spezialisiert. Neben der hochwertigen Versorgung von Patient*innen und Unterstützung von Angehörigen bei der Versorgung Pflegebedürftiger legt das Unternehmen bei der Pflege zu Hause großen Wert auf die persönliche Betreuung. Dabei verfolgt B. Braun HomeCare das Ziel, Patient*innen trotz gesundheitlicher Herausforderungen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.