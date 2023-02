Analysten rechnen im Verlauf des Jahres mit steigenden Kobaltpreisen Anfang des Jahres ist, wie vorausgesagt, der Kobaltpreis gefallen. Doch mit einer Erholung im Lauf von 2023 wird gerechnet, denn der Bedarf wird steigen, so zum Beispiel Benchmark Mineral Intelligence. Noch sind genügend Vorräte vorhanden. Dies allerdings von Kobalt in Hydroxid, dagegen ist der Metallmarkt relativ angespannt. Kobalt aus dem Kongo ist kein so einfaches Thema. Schwierige Abbaubedingungen und Streiks, so wie letztes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...