Corporate News

LAIQON AG beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/27

Hamburg, 15. Februar 2023

Der Vorstand der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale, ISIN: DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/27 festgelegt, deren Ausgabe am 9. Februar 2023 dem Grunde nach beschlossen worden war.

Die Gesellschaft beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 mit einer Laufzeit von vier Jahren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an bestimmte ausgewählte Investoren im Wege einer Privatplatzierung mit einer Mindestzeichnungssumme von EUR 100.000,00.

Die Wandelschuldverschreibung 2023/27 wird mit einem Zinssatz in Höhe von 6,50 % per annum verzinst. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmalig am 21. August 2023. Die Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Emissionsbedingungen in Aktien der Emittentin gewandelt werden, erstmals ab November 2023. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 10,00 festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen ab 2024 den marktüblichen Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz hingegen ausgeschlossen).

Interessierte Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 teilnehmen möchten, werden gebeten, unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssumme über ihre Depotbank bei der futurum bank AG als emissionsbegleitendes Institut eine Order bis spätestens Montag, den 20. Februar 2023, 16:00 Uhr, aufzugeben.

Die Emissionsbedingungen und das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) zur Wandelschuldverschreibung 2023/27 sind auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Kapitalmaßnahmen abrufbar. Interessierte Aktionäre der Gesellschaft können sich bei Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung unter ir@laiqon.com an die LAIQON AG wenden.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt kein prospektpflichtiges öffentliches Angebot und auch keine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.

Ein prospektpflichtiges öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nicht statt, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Es wird kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Emission der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere dürfen daher weder öffentlich noch sonst in einer Art und Weise im In- oder Ausland angeboten werden, die eine Pflicht begründen würde, einen Wertpapierprospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt am Main gelistet.

Mit ihrer Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private- als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.

Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.

Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.

LAIQON AG

Hendrik Duncker

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

