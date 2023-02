Paris (www.fondscheck.de) - Die Rohstoffmärkte werden auch dieses Jahr aufgrund der Auswirkungen der Energiekrise volatil bleiben, so Benjamin Louvet, Manager des OFI Financial Investment Energy Strategic Metals Fonds (ISIN FR0014008NO1/ A3DKXC) bei OFI Asset Management.Zum einen hänge dies von der Preisentwicklung der Gas- und Strompreise ab, die ausschlaggebend für Europa als Industriestandort und insbesondere für die energieintensive Metallherstellung sein würden. Zum anderen hänge der Rohstoffmarkt zum großen Teil von der Entwicklung in China ab. ...

