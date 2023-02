Das französische Startup MagREEsource hat ein umweltfreundliches Verfahren zum Recycling von Seltenerdmagneten auf Basis einer patentierten Wasserstofftechnologie entwickelt und will dieses kommerzialisieren. Für seine Pilotanlage in Grenoble mit einer Kapazität von 50 Tonnen, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Betrieb gehen soll, hat MagREEsource eine Finanzierungsrunde in Höhe von fünf Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...