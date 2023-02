Diesmal ist die Börse erstaunlich cool geblieben bei den neuesten Zahlen von Intershop Communications. Jedenfalls gab es nicht den sonst zu häufig zu beobachtenden Absacker. Dabei sind die Ergebnisse des Softwareanbieters für B2B-Commerce-Lösungen streng genommen schlechter als gedacht. Jedenfalls hatte boersengefluester.de vermutet, dass Intershop beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für 2022 eher Richtung ... The post Intershop Communications: Blick nach vorn appeared first on Boersengefluester.

