Marathon statt Sprint: Der DWS Top Dividende setzt auf langfristiges Kapitalwachstum. Fondsmanager Thomas Schüßler will Ruhe ins Anlegerportfolio bringen. Nach einem Favoritenwechsel an den Aktienmärkten gewinnt die Strategie wieder an Beliebtheit.In stürmischen Zeiten sehnen sich Seefahrende nach einem sicheren Hafen. Nach einem äußerst tristen und volatilen Börsenjahr 2022 stehen die globalen Aktienmärkte nun vor einem neuen Jahr voller Unwägbarkeiten. In diesem Marktumfeld besinnen sich viele Anleger auf Dividendenfonds, da diese stabilisierend wirken können: DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) legt seinen Investmentfokus auf Unternehmen mit relativ robusten Zahlungsströmen und einer soliden Bilanz, die zudem eine überdurchschnittliche Dividende ausschütten. Die Höhe von Dividenden können, im Gegensatz zum Aktienkurs eines Unternehmens, oftmals im Voraus recht treffsicher voraus gesagt werden.

