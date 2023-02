Wien (www.fondscheck.de) - Nikko Asset Management hat mit Natalia Rajewska erstmals eine Nachhaltigkeitschefin berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Als Global Head of Sustainable Investment werde sie der ebenfalls neu geschaffenen Einheit "Global Sustainable Investment" vorstehen.Das neue Team sei anlageklassenunabhängig und werde an den Standorten Singapur, Tokio und London aktiv sein. In die Verantwortung der Mannschaft sollten etwa ESG-Lösungen für Investment- und Business-Teams und somit auch für Kunden fallen. Rajewska selbst verfüge über ESG-Erfahrungen in den Bereichen Investment, Bankwesen und Consulting. Sie sei seit 2021 bei Nikko AM angestellt. (News vom 14.02.2023) (15.02.2023/fc/n/p) ...

