Stabilus SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie und Wiederwahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern



15.02.2023 / 14:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS Stabilus SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie und Wiederwahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern Koblenz, 15. Februar 2023 - Die Hauptversammlung der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einem der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen. Die Gesellschaft wird daher für das Geschäftsjahr 2022 (endete 30. September 2022) eine Dividende in Höhe von 1,75 € je Aktie ausschütten (Vorjahr: 1,25 €). Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 43,2 Mio. € (GJ2021: 30,9 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von ca. 42% (GJ2021: 42%). Zudem hat die Hauptversammlung die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Stephan Kessel, Dr. Ralf-Michael Fuchs, Dr. Joachim Rauhut und Dr. Dirk Linzmeier mit großer Mehrheit wiedergewählt. Weiterhin hat die Hauptversammlung die nach luxemburgischem Recht erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch eine neue Ermächtigung nach den Vorschriften des deutschen Aktienrechts ersetzt. Unverändert ist die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus der Schaffung des neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 4.940.000,00 € zugestimmt, was 20% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse können auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Hauptversammlung abgerufen werden. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie Mobilität, Gesundheit, Freizeit, Möbel, Energie, Bau, Industriemaschinen und Automatisierung. Auf der Grundlage von mehr als acht Jahrzehnten Erfahrung bietet Stabilus zuverlässige und innovative Lösungen, die das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die von Stabilus entwickelten Technologien zur Dämpfung sowie Schwingungsisolierung können individuell an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden und bieten Schutz vor Stößen, Vibrationen und Lärm. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in elf Ländern mit weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 1,1 Mrd. €. Darüber hinaus ist Stabilus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum durch Regionalbüros und Vertriebspartner vertreten. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

