Starke Einzelhandelsumsätze im Januar verunsichern am Mittwoch die Anleger an der Wall Street und drücken die Indizes ins Minus. 30 Minuten vor dem Start der Präsenzbörse gibt der Dow Jones 0,4 Prozent im Wert nach. Für den S&P500 und den Nasdaq Composite geht es jeweils 0,5 Prozent nach unten. Zuvor hatten offizielle Stellen bei den Einzelhandelsumsätzen ein Plus von 3 Prozent gemeldet. Der unerwartet starke Zuwachs schürt die Sorgen vor einer aggressiveren Zinspolitik der US-Fed. Alle aktuellen ...

