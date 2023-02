Der US-Konzern Ford befindet sich weltweit im Totalumbau - und Ford Deutschland befindet in einem Dilemma: Aus der Verbrennermobilität steigt man aus, in der Elektromobilität ist man noch nicht angekommen. Dazwischen klafft einen große Ertrags- und Beschäftigungslücke! Ford Köln hat Mitte Februar 2023 bekannt gegeben, dass der Konzern seine Belegschaft in Europa deutlich reduzieren will. Betroffen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...