Bridgewater Associates, gegründet von Ray Dalio, hat im vierten Quartal 2022 bei zwei Meme-Titeln nachgekauft. Der größte Hedgefonds der Welt hat seine Positionen nun fast verdreifacht.

Bridgewater hat seine Beteiligung an Gamestop - auf fast 39.000 Aktien - nahezu verdreifacht. Das geht aus der vierteljährlichen Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hervor. Der Wert der Beteiligung verdoppelte sich jedoch nur auf 712.000 US-Dollar, da die Aktie des Videospielhändlers in diesem Zeitraum um 28 Prozent einbrach.

Der Hedgefonds verdreifachte auch seine AMC-Beteiligung auf rund 64.000 Aktien, was den Wert der Wette um 74 Prozent auf 261.000 US-Dollar erhöhte.

Bereits im ersten Quartal 2022 hatte Bridgewater kleine Beteiligungen an Gamestop und AMC aufgebaut. Die Meme-Positionen machen allerdings nur einen winzigen Teil des Milliarden-Dollar-Portfolios von Bridgewater aus.

Bereinigt um den Aktiensplit im Juli vergangenen Jahres stiegen Gamestop-Aktien während des Meme-Hypes im Januar 2021 von unter fünf US-Dollar auf über 80 US-Dollar. Ähnlich lief es bei AMC: Die Titel der Kinokette stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 von etwa zwei US-Dollar auf über 59 US-Dollar.

Kleinanleger wollten Hedgefonds, die die Aktien geshortet hatten, unter Druck setzen, indem sie sich auf Social Media-Plattformen wie Reddit zusammenschlossen und Long-Positionen aufbauten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion