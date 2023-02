Nach einem freundlichen Start in die Woche fing die Stimmung am Dienstag an den Aktienmärkten an zu kippen. Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zwar von Dezember auf Januar von 6,5 auf 6,4 Prozent, das war jedoch deutlich mehr, als die von Experten erwarteten 6,2 Prozent. Damit bleibt die von der FED anvisierte und tolerierte Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...