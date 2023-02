Der Fahrzeugbauer ElectricBrands aus Itzehoe wird seine Elektroleichtfahrzeuge - den XBUS und die Evetta - künftig beim niederländischen Automobilhersteller VDL Nedcar an dessen Produktionsstandort in Born fertigen lassen. Damit sei der Start in die Serienproduktion gesichert. Zudem profitiere man auch bei der Weiterentwicklung der Flotte von der Erfahrung des 4.000 Mitarbeiter starken Teams der Niederländer. ...

