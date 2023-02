Anzeige / Werbung

Offenkundig hatten sich die Marktakteure von den aktuellen Quartalszahlen von Canopy Growth mehr erwartet. Zumindest lässt die Kursreaktion der Aktie darauf schließen, dass die Kanadier mit ihren Ergebnissen einmal mehr nicht überzeugen konnten.

Von Ende Dezember bis Anfang Februar war in der Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens eine Erholung zu beobachten, die durchaus als beachtlich bezeichnet werden kann. Notierte Canopy Growth noch Ende Dezember 2022 nahe der Marke von 2 US-Dollar, attackierte sie Anfang Februar dieses Jahres schon die 3 US-Dollar. Am Ende stellte sich das Ganze jedoch als Strohfeuer heraus.

Bereits vor der Zahlenveröffentlichung begann die Herrlichkeit zu bröckeln. Wenn man so will, kam mit den Zahlen dann die Abrissbirne. Die Aktie beendete die letzte Handelswoche unterhalb von 2,3 US-Dollar. Damit rücken nun unweigerlich die vorherigen Verlaufstiefs in den Fokus.

Schauen wir uns ein paar Eckpunkte aus dem aktuellen Zahlenwerk von Canopy Growth an. Wir vergleichen die Daten des 3. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 31.12.2022) mit den Daten des 2. Quartals des Fiskaljahres 2023 (3-Monatszeitraum zum 30.09.2022).

Canopy Growth gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 101,213 Mio. CAD an, nach 117,863 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2022. Für das adjustierte EBITDA wurde in Q3 / 2023 ein negativer Wert in Höhe von -87,502 Mio. CAD ausgewiesen. In Q2 / 2023 (3-Monats-Zeitraum zum 30.09.2022) belief sich das adjustierte EBITDA bereits auf ein Minus in Höhe von -78,099 Mio. CAD. Der Nettoverlust belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf -266,722 Mio. CAD, nach einem Nettoverlust in Höhe von -231,911 Mio. CAD in Q2 / 2023.

Kurzum. Die Reaktion auf die Zahlen fiel deutlich aus und die Zahlen selbst sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Umsatz- und Gewinnentwicklung lassen zu wünschen übrig. Im Ergebnis nähert sich Canopy Growth nun wieder den vorherigen Verlaufstiefs. Sollte es zu einem Bruch der 2 US-Dollar kommen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Um eine Entspannung bzw. Entlastung herbeizuführen, muss Canopy Growth hingegen deutlich über die 3,2 US-Dollar laufen. Die charttechnische Lage der Aktie bleibt prekär, aber damit ist Canopy Growth nicht die einzige Aktie im Sektor.



