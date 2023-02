nordIX European Consumer Credit Fonds - so lautet der Name des ersten deutschen Fonds für europäische, digital vermittelte Konsumentenkredite. Er wird von dem Fixed Income Spezialisten nordIX AG verwaltet wurde nun als sogenannter Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union eingestuft. So werden Fonds eingestuft, die ökologische und/oder soziale Merkmale (ESG) konsequent bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.Das bedeutet die Einstufung für InvestorenWie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...