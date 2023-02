Andrew Walker arbeitet seit 1. Februar als neuer COO und Head of Fund Services bei Moventum S.C.A. "Wir freuen uns, mit Andrew Walker unser Angebot im Bereich Platform and Fund Services durch Automatisierung und kundenorientierte Betreuung zukünftig noch attraktiver machen zu können", sagt Sabine Said, CEO der Moventum S.C.A. Andrew Walker bringt als bisheriger Head of Operations und Conducting Officer bei der Fondsdienstleistungsgesellschaft Amicorp Fund Services in Luxemburg umfangreiche Expertise mit in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Verwahrung, Transfer Agency, Client Service/Relationship ...

