ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Expansion

Boost für die Cloud: ALSO startet durch in UK



15.02.2023 / 18:00 CET/CEST





Emmen, Schweiz, 15.02.2023 PRESSEMITTEILUNG

Boost für die Cloud:

ALSO startet durch in UK

Der Technologie-Provider für die ITK-Branche setzt seine Wachstumsstrategie mit der Gründung eines Greenfield-Unternehmens in Grossbritannien fort. Es gibt rund 20 Millionen Unique User für Cloud-basierte Anwendungen und IT-as-a-Service-Lösungen in den Unternehmen des Landes. Bislang war ALSO nur indirekt über PaaS-Partner vertreten. Ab dem 16. Februar wird ALSO Cloud UK Channel-Partnern direkten Zugang zum Cloud-Commerce-Marktplatz des Unternehmens bieten.

Der ALSO Cloud Market Place (ACMP) ist die Plattform der Wahl für IT-Channelpartner, um Technologielösungen und Devices auf Subskriptions-Basis bereitzustellen, zu managen und zu fakturieren. Das Unternehmen ermöglicht mehr als 6 Millionen Unique Usern cloudbasiertes Arbeiten und wickelt monatlich rund 2.8 Millionen Transaktionen ab. Das umfassende Portfolio mit fast 200 Vendoren und einer Technologie, die Benchmark der Branche ist, bietet Managed Service Providern (MSPs) alles, was sie brauchen, um ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Effizienz zu steigern. Das einfache Onboarding-Verfahren und die schnelle Migration werden von Resellern in 144 Ländern weltweit geschätzt, ebenso wie die Unterstützung durch ALSO bei der Reduzierung ihrer Risiken. Das Fraud-Protection-Programm trägt dazu bei, dass ihre Geschäfte florieren.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), erklärt: "Immer mehr Kunden haben uns gebeten, Zugang zum gesamten ALSO-Service- und Vendoren-Portfolio zu bekommen. Deshalb haben wir uns zu einer lokalen Präsenz in diesem Markt entschlossen. Dadurch können britische Reseller ihren Kunden Zugang zu Workplace-, Business- und Cybersecurity-Anwendungen sowie zur Cloud-Infrastruktur globaler Software-Anbieter geben. Value-Add-Reseller und ISVs können über die Plattform auch ihre eigenen Dienste und Anwendungen anbieten und in Rechnung stellen."

Migration, Bereitstellung, Kontenverwaltung, Verlängerung von Lizenzen, Abrechnung, Analysen - all das kann über den ACMP erfolgen. Vertriebspartner können die Plattform als White-Label-Lösung mit eigenem Branding nutzen, erhalten so die volle Kontrolle und bieten ihren Kunden einen abo-basierten Self-Service-Zugang zum ALSO-Portfolio. Weitere Informationen finden Sie unter www.also.co.uk

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und über PaaS-Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Das ALSO-Ökosystem umfasst ein Gesamtpotenzial von rund 120 000 Wiederverkäufern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Anbietern in über 1450 Produktkategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt die Kunden bei der Entwicklung von maßgeschneiderten IT-Lösungen. Abonnementbasierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Fokus des Bereichs Service. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com.

Über Droege Group

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

Ende der Medienmitteilungen