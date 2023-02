Halle/MZ (ots) -



Wer am Ende an einem einzigen Kabel hängt, kann sich den Aufwand doppelter Rechenzentren und anderer Sicherheitsmaßnahmen womöglich sparen.



Aber noch ist die Erkenntnislage dünn - Zeit genug, kurz einen Schritt Abstand zu nehmen: Komplexe Systeme, und mögen sie auch vor Hightech strotzen, hängen immer noch vom Menschen ab. Und der sitzt - im Frankfurter Fall buchstäblich - an Hebeln, die viel bewegen (oder stoppen) können. Das fällt immer auf, wenn Fehler passieren, aber selten, wenn alles glatt geht. Letzteres ist trotz aller Klagen in diesem Land immer noch die Regel. Wie wäre es mit mehr Respekt vor denen, die komplett unterschätzte Jobs machen?



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5442362

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!