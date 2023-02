Mit der jüngsten Anhebung der Zinsen für das Tagesgeldkonto setzt sich die TF Bank bei den Konditionen an die Spitze. Die TF Bank aus Schweden hat gerade ihre Zinsen für das Tagesgeld angehoben. Das Institut mit Sitz in der schwedischen Stadt Borås bietet nun 2,40 Prozent für das Tagesgeld an. Das ist laut dem BO-Tagesgeldvergleich der höchste Zinssatz für Tagesgelder derzeit. Bei der Finanzberatung FMH liegt aktuell der höchste Satz bei 2,30 Prozent ...

