ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Aktienmarkt ist am Mittwoch nach einer einwöchigen Handelspause mit Gewinnen in den Handel zurückgekehrt. Der türkische Leitindex Bist 30 beendete den Börsentag mit einem Anstieg um rund zehn Prozent bei 5481,78 Punkten. Dies war der größte Tagesgewinn seit 2008.

Die Verluste vom 7. und 8. Februar wurden mit dem Kurssprung wieder ausgeglichen. Der Handel war vergangene Woche nach einem Kursrutsch vor dem Hintergrund des Erdbebens im syrisch-türkischen Grenzgebiet ausgesetzt worden. Bereits nach dem schweren Erdbeben 1999 war die Börse des Landes für eine Woche geschlossen gewesen.

Am Markt hieß es, das Investoren in Istanbul von staatlichen Stützungsmaßnahmen angelockt wurden. Wie es hieß, wurden Milliarden von türkischen Lira in die Märkte gepumpt, um die Aktien zu stützen.

Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass ein türkischer Staatsfonds die Aktienbörse mit einem neuen Mechanismus notfalls stützen soll. Damit sollten größere Kursverluste als Folge der schweren Erdbebens vom 6. Februar vermieden werden, hieß es. Der Fonds zur Kursstabilisierung soll demnach mit Mitteln staatlicher Banken Aktien in Phasen erhöhter Kursausschläge kaufen.

Beben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten im türkisch-syrischen Grenzgebiet Anfang vergangener Woche für schwere Zerstörungen gesorgt. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 40 000 gestiegen./mis/stk/tih/he