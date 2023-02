San Francisco (ots/PRNewswire) -Butler bringt umfassende globale Produkt- und Design-Erfahrung in die Abonnement-Plattform einStrava, die Abonnement-Plattform für vernetztes Fitnesstraining, gab heute die Einstellung von Anita Patwardhan Butler als erste Chief Design Officer bekannt. In dieser Funktion wird Butler für die Bereiche Design und Innovation bei Strava verantwortlich sein, einschließlich Marken- und Marketingdesign, Produktdesign, Forschung und Contentdesign sowie für die Unterstützung der Marke bei der Inspiration aktiver Menschen in mehr als 195 Ländern weltweit."Die Möglichkeit, ein sinnvolles Produkt zu entwickeln, das das Leben der Menschen so inspiriert und bereichert, wie es Strava getan hat, ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe", erklärt Butler. "Ich freue mich darauf, ein Erlebnis zu schaffen, bei dem sich jeder angesprochen fühlt und die Gruppe findet, die ihn zu mehr Bewegung und einem gesunden Lebensstil motiviert."Butler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung und war zuletzt als Vice President of Product Design bei Twitter tätig, wo sie für das Design des Kundenerlebnisses des Unternehmens verantwortlich war. Vor Twitter war Anita Butler Designchefin für Facebook Stories Experience und bekleidete Führungspositionen bei Ancestry, Sephora, Walmart und Hotwire."Es ist entscheidend, dass wir jede Facette unseres Produkts mit diszipliniertem Fokus angehen, um das globale Wachstum von Strava voranzutreiben. Anitas Erfahrung in der Leitung und Skalierung von Design-Teams bei großen globalen Marken macht sie zu einer unschätzbaren Bereicherung für Strava. Sie wird uns dabei unterstützen, Strava zur besten Erfahrung für aktive Menschen auf der ganzen Welt zu machen", erklärte Horvath.Butler wird Mitglied des Strava-Führungsteams und wird CEO und Mitbegründer Michael Horvath unterstellt sein.Horvath gab kürzlich bekannt, dass er gemeinsam mit Strava-Vorstandsmitgliedern die Suche nach seinem Nachfolger als CEO leitet. Als Mitglied des Vorstands setzt er sich für den langfristigen Erfolg von Strava ein und wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers CEO von Strava bleiben.Horvath erklärte: "Bis zur Ernennung meines Nachfolgers bleibe ich engagierter und zuversichtlicher denn je, dass Strava die Plattform ist, die die Welt zu mehr Bewegung motivieren wird. Die Suche nach dem nächsten CEO, der helfen kann, diese Vision zu verwirklichen, hat Priorität. Wir werden keine überstürzte Entscheidung treffen, sondern sorgfältig vorgehen und sicherstellen, dass die richtige Führungskraft gefunden wird."Strava erweitert sein Management-Team und den Vorstand kontinuierlich mit starken Talenten, um das Wachstum der Community zu beschleunigen und die Position von Strava als Zentrum der vernetzten Fitness weiter zu stärken. Zu den jüngsten Vorstandsernennungen gehören Tara Comonte (TMRW Life Sciences), Diahann Billings-Burford (RISE), Gustav Gyllenhammar (Spotify) und Jerrell Jimmerson (Disney).Diese Ankündigung folgt auf eine Reihe von Investitionen, die Strava getätigt hat, um den Wert für aktive Menschen auf der ganzen Welt zu steigern. Dazu gehört auch die Übernahme von FATMAP durch Strava im Januar, einer mobilen App zum Entdecken, Planen, Navigieren und Erinnern von Outdoor-Abenteuern. Letzten Monat kündigte Strava neun neue Sportarten an, darunter Schlägersportarten, Pilates und HIIT. Die Plattform unterstützt nun 50 verschiedene Aktivitätsarten und bietet immer mehr Vorteile für Abonnenten wie z. B. die Kartierung von Skigebieten, Recover Athletics Pre-Hab-Inhalte, Routenempfehlungen, einen Online-Routenplaner, globale und persönliche Heatmaps und Segment-Leaderboards. Diese Updates zielen darauf ab, aktiven Menschen auf der ganzen Welt einen täglichen Mehrwert zu bieten.Für weitere Informationen über Strava oder ein kostenloses Probeabonnement besuchen Sie www.strava.com.Informationen zu StravaUnsere Lieblingsstatistiken:Strava ist die führende Abonnement-Plattform im Zentrum der vernetzten Fitness, mit mehr als 100 Millionen aktiven Menschen in 195 Ländern. Die Plattform bietet einen ganzheitlichen Überblick über Ihren aktiven Lebensstil, unabhängig davon, wo Sie leben, welchen Sport Sie betreiben und/oder welches Gerät Sie benutzen. Strava ist für jeden, der ein aktives Leben führt.- Mehr als 8 Milliarden geteilte Aktivitäten auf Strava- Aktive Personen leben in jedem Land der Erde- 40 Millionen hochgeladene Aktivitäten pro Woche- Mehr als 30 Millionen Segmente- Mehr als 3.000 professionelle Sportler auf Strava- Fast 10 Milliarden Kudos im letzten Jahr verteilt- Mehr als 10 Millionen geteilte Fotos und Videos pro Woche- Mehr als 2.000 Partnerunternehmen verbessern ihre Communities mit Strava Metro- Mehr als 400 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, mit sieben Niederlassungen rund um den Globus: -- San Francisco, Kalifornien (Hauptsitz)- Berlin, Deutschland- Bristol, Vereinigtes Königreich- Chamonix, Frankreich- Denver, Colorado- Dublin, Irland- Vilnius, Litauen