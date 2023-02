Schardscha, Vae (ots/PRNewswire) -Beim 7. Internationalen Fotofestival "Xposure" ist die Ausstellung "Sharjah, by Sultan Al Qasimi" eine Ode an die historischen Wahrzeichen und die atemberaubende natürliche Vielfalt des Emirats.Nicht viele Menschen wissen, dass Seine Hoheit Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, der stellvertretende Herrscher von Schardscha und Vorsitzende des Sharjah Media Council (SMC), seit über 10 Jahren ein begeisterter Reise- und Naturfotograf ist.Er ist ein leidenschaftlicher und enthusiastischer Fotograf und seine Arbeiten werden dieses Jahr auf dem internationalen Fotofestival "Xposure" in der Ausstellung "Sharjah, by Sultan Al Qasimi" gezeigt.Mit einer Serie von 10 Bildern der kulturellen Sehenswürdigkeiten von Schardscha, der außergewöhnlichen Architektur und der atemberaubenden Naturlandschaften zollt Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi der Stadt, deren Geschichte, Schönheit und Vielfalt ihn dazu inspiriert hat, eine Kamera in die Hand zu nehmen und alles für die Welt zu dokumentieren, einen besonderen visuellen Tribut.In einem Gespräch mit ihm hier bei Xposure im Jahr 2019 fragte ich Seine Hoheit, wann er sich dem Rest von uns mit einer eigenen Ausstellung anschließen würde, und er sagte, er sei sich nicht sicher.Hier sind wir nun, nur vier Jahre später, und ich bin wirklich beeindruckt, wie sehr sich seine Arbeit in so kurzer Zeit weiterentwickelt hat.Gezeigt wird eine vielfältige Serie von Bildern, von den reichen Mangrovenwäldern in Kalba, die für das marine Ökosystem der VAE und des Planeten von entscheidender Bedeutung sind, bis hin zu den zerklüfteten Landschaften von Mileiha - einer UNESCO-Kulturerbestätte; weite Luftaufnahmen von den Wolkenkratzern der Stadt entlang der Al Majaz Waterfront; und eine Aufnahme der östlichen Stadt Khor Fakkan aus der Vogelperspektive, die ihr einzigartiges Terrain, in dem die Berge auf das Meer treffen, wunderschön einfängt - jedes Bild fängt die einzigartigen Besonderheiten dieser Stadt wunderbar ein.Die jüngste Aufnahme des SMC-Vorsitzenden in der Ausstellung ist ein Foto des futuristischen Kulturzentrums und sozialen Zentrums, des visuell beeindruckenden House of Wisdom, das als lebendiges Vermächtnis der UNESCO-Nominierung Schardscha als Welthauptstadt des Buches 2019-2020 errichtet wurde.Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimis tiefe Liebe und Bewunderung für seinen Geburtsort wird in dieser Ausstellung deutlich und lebendig dargestellt und bietet Fotografie- und Bildliebhabern eine einzigartige Gelegenheit, Schardscha mit seinen Augen zu sehen.Xposure 2023, organisiert vom Sharjah Government Media Bureau (SGMB), ist das größte Fotofestival der Welt. Das Festival endet heute (Mittwoch) im Expo Center Sharjah.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002382/Sharjah_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2002383/Sharjah_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2002385/Sharjah_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2002386/Sharjah_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2002388/Sharjah_5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2002390/Sharjah_6.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aidan-j-sullivan-schardscha-durch-die-augen-von-sultan-bin-ahmed-al-qasimi-dem-geliebten-sohn-des-emirats-301747879.htmlPressekontakt:Hussain Almulla - +971563980067- Hussain.almulla@sgmb.aeOriginal-Content von: Sharjah Government Media Bureau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168564/5442393