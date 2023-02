Draftkings leuchtet heute in kräftigem Grün. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Dieses Hoch liegt bei 17,99 USD. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Anleger, die bei Draftkings eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende "Nachkaufgelegenheit". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...