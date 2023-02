Standard Lithium katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So schießt die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Damit kostet der Titel nun 4,60 USD. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 4,98 USD. Bei Standard Lithium ist also Hochspannung angesagt.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...