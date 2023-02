Ikea hat mit Vyndstyrka einen Luftqualitätssensor für Innenräume angekündigt, der neben der Temperatur auch Feinstaub und Luftfeuchtigkeit misst. Das Gerät unterstützt den Smarthome-Standard Matter und soll im April 2023 auf den Markt kommen. In den vergangenen Wochen war ein Luftqualitätssensor von Ikea schon bei verschiedenen Zertifizierungsbehörden aufgetaucht. Jetzt hat der schwedische Möbelkonzern den Sensor offiziell angekündigt: Vindstyrka soll in wenigen Wochen in den Ikea-Filialen zu kaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...