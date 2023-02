OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur allgemeinen Dienstpflicht:

"Es hat noch nie geschadet, junge Menschen an Verantwortung heranzuführen. Wohl in kaum einer anderen Gesellschaft ist es Heranwachsenden möglich, so unbedarft in den Tag hineinzuleben wie in unserer, von exzessivem Konsum geprägten. Nicht wenige Eltern räumen gern alle Widrigkeiten aus dem Weg und wundern sich dann, wie unselbstständig der Nachwuchs durchs Leben wandelt. Warum die jungen Menschen also nicht fair bezahlt ein Jahr bei Feuerwehr, Katastrophenschutz, sozialen Diensten oder in die Bundeswehr hineinschnuppern lassen? Es stießen dort Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten sowie unterschiedlicher Bildungsniveaus aufeinander und versammelten sich hinter einem gemeinsamen Ziel. Das muss nicht, kann aber fürs Leben prägen."/yyzz/DP/he