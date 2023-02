Es ist ein Großauftrag von historischem Ausmaß: Air India will im Zuge einer Umstrukturierung insgesamt 470 neue Flugzeuge bestellen. Die Airline, die 2022 von der TATA GROUP übernommen wurde, will insgesamt 250 Jets (210 Schmalrumpfflugzeuge und 40 Großraumflugzeuge) bei AIRBUS bestellen. Die restlichen 220 Flugzeuge wird Air India dagegen voraussichtlich bei BOEING ordern. Die AIRBUS-Aktie befindet sich charttechnisch in einer kurzfristigen Zwischenkonsolidierung, wobei der nächste Widerstand hier bei 122 € liegt. Mit einer mittelfristig positiven Gewinndynamik (2024er-KGV: 15,9) bleibt die AIRBUS-Aktie unverändert ein Basisinvestment im Sektor der Flugzeughersteller.



