Frankfurt (ots) -Die Piratenpartei Frankfurt am Main begrüßt die große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der Umgestaltung der Schweizer Straße und des Schweizer Platzes. 2019 stimmten die PIRATEN in der Stadtverordnetenversammlung für einen Wettbewerb zur Umgestaltung. 794 Bürgerinnen und Bürger nahmen teil - für die PIRATEN ein Erfolg in Sachen Bürgernähe.Sebastian Alscher, Vorsitzender des Kreisverbandes der PIRATEN Frankfurt, erklärt: "Diese große Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern bestätigt unsere Politik, für die wir seit Jahren einstehen: mehr Bürgerbeteiligung. Wir müssen auf die Bevölkerung hören und ihre Bedürfnisse direkt in Entscheidungen einfließen lassen. Auf unserem letzten Plakat zur Abwahl OB Feldmanns stand nicht umsonst: Du entscheidest, du bist diese Stadt! Wir freuen uns für Sachsenhausen und werden weiterhin Maßnahmen zur Beteiligung anstoßen, schließlich sind wir als Partei Mitbegründer der Idee der Bürgerteilhabe."Aus den Ergebnissen stechen drei Aspekte klar hervor: Vorrang für Fußgängerwege, sichere Fahrradwege sowie Aufenthaltsqualität. Ein klares Veto seitens der Frankfurterinnen und Frankfurter.Stefan Schulz, Generalsekretär der PIRATEN in Frankfurt, fügt hinzu: "Die Abstimmung der Bürger gibt uns Unterstützung, unseren eingeschlagenen politischen Kurs beizubehalten. Wir stehen weiterhin geschlossen hinter dem Radentscheid und dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Lebensqualität im Viertel bekommen. Vor allem setzen wir uns ein für eine sichere Umgebung, damit auch die Kleinsten unter uns sicher die Straße überqueren können."Das Ergebnisdokument zur Öffentlichkeitsbeteiligung: https://ots.de/8N1ZX3Pressekontakt:Diese Pressemitteilung wurde veröffentlicht durchYasmin Schulze- Pressesprecherin -der Piratenpartei FrankfurtE-Mail: presse@piratenpartei-frankfurt.deTel.: 0163/6786824