Konzernergebnis der Commerzbank 2023 soll "deutlich" zulegen. 1,4 Milliarden Gewinn 2022, erste Dividende seit 2018 und Aktienrückkauf. Nach einem Gewinnanstieg auf 1,4 (Vorjahr: 0,43) Milliarden Euro im vergangenen Jahr will die Commerzbank in diesem Jahr weiter zulegen. Das Konzernergebnis soll "deutlich über dem von 2022" liegen, teilte die Bank am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen mit. Vorstandschef Martin Knof sieht die Bank auf Kurs: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...