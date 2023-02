Airbus verschiebt die große Produktionsausweitung in der A320 Familie auf 2026. Nach nur 661 ausgelieferten Maschinen in 2022 erwartet der Luftfahrtkonzern für 2023 insgesamt die Auslieferung von 720 Maschinen. Die Commerzbank verwöhnt ihre Aktionäre mit einer starken Prognose. Der Zinsüberschuss und Gewinn sollen 2023 deutlich steigen. Nordex überraschte mit der Ankündigung einer weiteren Kapitalerhöhung. Der Hauptaktionär Acciona will seine Darlehen in Eigenkapital wandeln.Sehr freundlicher Handel in Asien am Donnerstagmorgen. ...

