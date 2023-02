Der französische Spirituosenkonzern hat im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 den Umsatz dank höherer Preise gesteigert. Der Umsatz stieg in den sechs Monaten per 31. Dezember organisch um 12 % auf 7,12 Mrd. Euro, womit nicht gerechnet worden war. Das wiederkehrende Betriebsergebnis stieg in gleichem Maße wie der Umsatz und belief sich auf 2,42 Mrd. Euro. Die operative Verschuldung blieb weitgehend unverändert, während die Bruttomarge um einige Basispunkte auf 61,4 % anstieg. Die Marge und der Umsatz wurden insbesondere durch die Preisgestaltung des Konzerns gestützt. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres will man die Preise weiter anheben. Und so rechnet man auch mit einem weiteren Umsatzwachstum - wenn auch in einem sich normalisierenden Umfeld, und mit einer Aufrechterhaltung der operativen Marge trotz geplanter höherer Investitionen und Ausgaben für strategische Vorräte. In Kürze will PERNOD RICARD einen Aktienrückkauf in Höhe von 300 Mio. Euro starten. Der Rückkauf ist Teil eines 750-Mio.-Euro-Programms für das Geschäftsjahr 2022/23, das im vergangenen Jahr beschlossen worden war. Prost! Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





