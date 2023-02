EQS-Ad-hoc: UNIQA Insurance Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

UNIQA Insurance Group AG: Vorläufiges Ergebnis vor Steuern für Geschäftsjahr 2022 von EUR 420 bis EUR 425 Millionen besser als erwartet



16.02.2023 / 09:33 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art 17 MAR UNIQA Insurance Group AG Vorläufiges Ergebnis vor Steuern für Geschäftsjahr 2022 von EUR 420 bis EUR 425 Millionen besser als erwartet Wien, am 16.2.2023 Auf Grundlage vorläufiger Abschlussarbeiten zum Konzernabschluss von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") zum 31.12.2022 erwartet UNIQA für das Geschäftsjahr 2022 ein deutlich verbessertes konsolidiertes Ergebnis vor Steuern in der Bandbreite von EUR 420 Millionen bis EUR 425 Millionen (2021: EUR 382,3 Millionen; Analystenkonsens rund EUR 364 Millionen). Dieses vorläufige Ergebnis vor Steuern belegt eine weitere Verbesserung des Kerngeschäfts von UNIQA. Wenngleich UNIQA für das Geschäftsjahr 2023 eine Fortsetzung der Verbesserungen im Kerngeschäft anstrebt, wird das laufende Geschäftsjahr 2023 - wie auch bereits das Geschäftsjahr 2022 - aufgrund der erwarteten instabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung von maßgeblichen Unsicherheiten geprägt sein, unter anderem aufgrund volatiler Kapitalmärkte, großer Zinssensitivitäten bei den Kapitalanlagen, Ungewissheit über die Inflationsentwicklung und tendenziell zunehmender Schäden aus Naturkatastrophen. Ein Ausblick auf die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023 wird daher - wie in der Vergangenheit - nicht gegeben. 16.02.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com