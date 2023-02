Das meldeten die Bundesstatistiker heute morgen. Im letzten Jahr fuhren deutsche Exporteure demnach zwar mehr Güter und Waren aus, als importiert wurden. Aber dieses Plus ist so gering wie seit 2000 nicht mehr. Im Vergleich zu 2021 wurde in erster Linie mehr Geld für die Energie-Einfuhr bezahlt, sodass der Außenhandelssaldo von 175,3 auf 79,7 Mrd. € sank. Mit China (von Rang 2 auf 4 der wichtigsten Abnehmerstaaten Deutschlands gerutscht) ergab sich ein Rekord-Handelsdefizit von 84,3 Mrd. €. Die meisten deutschen Ausfuhren gingen 2022 wie seit 2015 in die USA (+27,9 % auf 156,1 Mrd. €). Der deutsche Exportüberschuss mit dieser Nation erreichte 64,3 Mrd. €. Nach Handelsgütern unterteilt brachte die Ausfuhr von Kraftwagen und deren Teilen mit 113,5 Mrd. € den höchsten Überschuss ein.



