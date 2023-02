Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrigen Wirtschaftsdaten in Amerika bestätigen, dass die Konjunktur sehr robust ins neue Jahr gestartet ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Da auch die US-Notenbank das Ziel verfolge, die Inflation in Zaum zu halten, bleibe die Zinserhöhungserwartung aufrecht. Und das unterstütze den Kurs des US-Dollars. Charttechnisch betrachtet, liege die nächste Unterstützung bei 1,0660. Aktuell notiere der Euro zum Dollar bei knapp 1,0700 (unter Banken). (16.02.2023/alc/a/a) ...

