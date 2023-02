Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die erhöhten Zinserwartungen haben in den letzten Tagen und Wochen ihren Niederschlag an den Finanzmärkten gefunden, so die Analysten der Helaba.Insbesondere seien die Renditen gestiegen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Solide Datenveröffentlichungen und teilweise enttäuschend schwache Rückgänge bei der Inflation hätten dazu beigetragen und so würden die Akteure weiterhin den Blick auf die eingehenden Daten richten. Heute könnte dabei die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA einen entscheidenden Einfluss auf das Marktgeschehen haben. ...

