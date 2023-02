Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den unerwartet starken US-Konjunkturdaten weiteten sowohl US-amerikanische als auch europäische Staatspapiere ihre Vortagesverluste weiter aus, so die Analysten der Nord LB.Heute würden in den USA den in den letzten beiden Tagen veröffentlichten Datenhighlights noch einige weitere "interessante Begleiter" in Form der Baubeginne und der Baugenehmigungen und den Produzentenpreisen folgen. Bei den beiden Immobiliendaten sei von einer gewissen Stagnation auf dem mittlerweile erreichten gefallenen Niveau auszugehen, die Produzentenpreise dürften ein ähnliches Muster wie die CPIs mit Anstiegen in den Monatsraten und Rückgängen in den Jahresraten aufweisen (Headline sowie Kernrate). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...