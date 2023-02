Paion-Aktionäre waren heute echtes Bärenfutter. Schließlich muss die Aktie mit einem Minus von rund drei Prozent wieder ordentlich Federn lassen. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 0,74 EUR. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Für Paion ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. So fehlen bis zum 4-Wochen-Hoch aktuell nur rund rund zweiundzwanzig Prozent. Diese nächste Hürde liegt bei 0,90 EUR. Es geht jetzt also die Trendentscheidung für die nächsten Wochen.

Der 200er-Durchschnitt ...

