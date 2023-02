DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: NorCom bietet DaSense als Open Source Lösung für Behörden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/16.02.2023/11:00) - NorCom bietet Behörden mit DaSense Community Open Source (DaSense COS) eine Lösung zur Umsetzung der von der Politik angestrebten Digitalisierung. Unter dem Namen DaSense COS erhalten öffentliche Verwaltungen die Künstliche Intelligenz (KI)-Plattform DaSense zur Automatisierung von zeitaufwendigen Arbeitsprozessen kostenfrei. Individuelle Weiterentwicklung kann im Sinne des Community-Modells allen Behörden zugutekommen. NorCom will das Community-Modell gemeinsam mit Partnern umsetzen und übernimmt neben der Koordination auch Weiterentwicklungen, Wartung, Service und Support.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung gemeinschaftlich umsetzen

Finanzminister Christian Lindner versprach bei der Vorstellung des neuen Regierungsprogramms die Digitalisierung des Staates [ 1 ] . Bundesinnenministerin Nancy Faeser will bis 2025 deutlich mehr Verwaltungsleistungen digital verfügbar machen - mehr als 10.000 dezentrale Register bei Behörden sollen modernisiert und vernetzt werden. [ 2 ] Und Andrea Nahles, Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, fordert eine Dekade der Automatisierung sowie den Einsatz Künstlicher Intelligenz. [ 3 ] Die Stoßrichtung ist klar, eine zielführende Umsetzung jedoch noch offen.

Mit DaSense COS soll der erste Schritt der Teilautomatisierung von Prozessen in Behörden flexibel, effizient und flächendeckend ermöglicht werden. DaSense ist eine erprobte Lösung für die KI-unterstützte Digitalisierung dokumentenbasierter Arbeitsprozesse. Bestehende IT-Systeme und Software können vollumfänglich angebunden werden. Bewährte Prozesse innerhalb der Behörde werden in individuellen KI-Apps abgebildet und somit beibehalten.

"Die Digitalisierung der deutschen Behörden-Landschaft ist eine Mammutaufgabe - und es ist sinnvoll dieses Projekt von Anfang an gemeinschaftlich anzugehen", erläutert Dr. Tobias Abthoff die Community-Idee. "Mit der Community Open Source Variante von DaSense wollen wir einen schnellen, flächendeckenden Einsatz von DaSense als gemeinsame Plattform erzielen. So kann jeder, der sich der Community anschließt, von Verbesserungen und Weiterentwicklungen profitieren."

Digitale Souveränität von Behörden wird gewahrt

Für Behörden ergeben sich vielseitige Vorteile aus dem Modell. DaSense ist eine fertige, in der Industrie erprobte Lösung, die innerhalb weniger Tage einsatzbereit und nutzbar ist.

Behörden erhalten kostenfrei die Rechte zur unlimitierten Nutzung und Weiterentwicklung der Software. Auch wird die digitale Souveränität der Behörden gewahrt, da die Hoheit über die Lizenzrechte von DaSense bei der Behörde liegen.

DaSense ist eine einheitliche KI-Plattform für alle, die sich der Community anschließen. Verbesserungen und Weiterentwicklung können übergreifend stattfinden. Behörden müssen ihre individuellen Anwendungen nicht teilen, können dies aber tun und so gegenseitig von erarbeitetem Wissen profitieren. Indem die Behörden gemeinschaftlich von der Weiterentwicklung profitieren, entstehen keine Insellösungen, sondern die Digitalisierung der deutschen Verwaltung schreitet kooperativ voran.

Open Source als Geschäftsmodell von NorCom

Hinter dem Begriff Open Source steckt die Philosophie, dass Software besser ist, wenn sie in einer großen Gruppe von Nutzern geteilt und verändert wird, wenn sie offen und kollaborativ ist. Ziel des Open Source Geschäftsmodells ist es also, zunächst eine weite Verbreitung der Software und eine möglichst große Community zu schaffen. NorCom als Initiator wird gemeinsam mit Partnerfirmen die Koordination dieses Projekts übernehmen. Aktuell führt NorCom Gespräche mit Firmen, die als Partner in Frage kommen - weitere Interessenten sind eingeladen, zu NorCom Kontakt aufzunehmen.

Auf Grundlage der Open Source bietet NorCom gemeinsam mit den Partnern Dienstleistungen an, wie individuelle Entwicklungsleistungen, Schulungen, technischer Support und Beratung. Aufgrund des Konzepts von DaSense - generische Plattform in Verbindung mit individuellen KI-Apps - ergeben sich aus den bezahlten Dienstleistungen erhebliche Umsatzchancen.

https://www.norcom.de/dasense-cos

[ 1 ] https://www.deutschlandfunk.de/bundestagswahl-2021-was-im-wahlprogramm-der-fdp-steckt-100.html

[ 2 ] https://www.n-tv.de/politik/Faeser-kuendigt-digitale-Verwaltung-bis-2025-an-article23296529.html

[ 3 ] https://www.heise.de/news/Nahles-will-Automatisierungs-Offensive-bei-Bundesagentur-fuer-Arbeit-7194465.html

(Ende)

Aussender: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Adresse: Gabelsbergerstraße 4, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Julia Keck, Investor Relations Tel.: +49 89 93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Website: www.norcom.de

ISIN(s): DE000A12UP37 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2023 05:00 ET (10:00 GMT)