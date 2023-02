DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: CEO Heiko Häckelmann legt sein Vorstandsmandat nieder

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/16.02.2023/11:30) - medondo holding AG: CEO Heiko Häckelmann legt sein Vorstandsmandat nieder

München, 16. Februar 2023: Der CEO der medondo holding AG, Heiko Häckelmann, hat heute den Aufsichtsrat unterrichtet, dass er sein Vorstandsmandat zum 31. Mai 2023 aus persönlichen Gründen niederlegen und damit vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Zukünftig wird die Gesellschaft von Herrn Peter Biewald als Alleinvorstand vertreten werden.

Als Mitgründer der medondo AG in Hannover wird sich Heiko Häckelmann zukünftig ausschließlich auf den Vertrieb der medondo Produktpalette sowie die Beratung von Praxen mit den Schwerpunkten Qualitätsmanagement und Digitalisierung konzentrieren.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der medondo holding AG, Herr Joachim Gläser: "Der Aufsichtsrat der medondo holding AG bedankt sich bei Heiko Häckelmann für seine Arbeit zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmens."

Kontakt: Investor Relations medondo holding AG, Tattenbachstrasse 6, 80538 München

Aussender: medondo holding ag Adresse: Tattenbachstraße 6, 80538 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 89 9974290 00 E-Mail: ir.holding@medondo.com Website: www.holding.medondo.com

ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

