Nach nur einem Quartal hat Börsen-Guru Warren Buffett wieder 86% der Aktien des Halbleiterherstellers TSMC (WKN: 909800) aus dem eignen Portfolio geworfen. Als Reaktion stürzte die Aktie um mehr als -7% an einem Tag auf 92,59 US$ ab. Doch was sind die Gründe für den Verkauf und wie geht es jetzt weiter? Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited (TSMC) ist nach Intel und Samsung der weltweit drittgrößte Halbleiterhersteller und der weltweit ...

