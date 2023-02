KÖLN (dpa-AFX) - Die Karnevalsfans haben nach Ansicht des Kölner Festkomitee-Präsidenten Christoph Kuckelkorn nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen großen Nachholbedarf. "Das Wetter stimmt, die Stimmung stimmt, die Leute haben Lust, wieder gemeinsam etwas zu erleben, was wir zwei Jahre lang nicht konnten - und da gibt es viel Nachholbedarf", sagte Kuckelkorn am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn man jetzt wieder in der großen Suppe der umgebenden Menschen schwimmt und gemeinsam etwas erlebt, das macht so stark, das ist ein gesellschaftlicher Kick, den der Karneval auch darstellt." Zum Auftakt des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht strömten wieder zehntausende kostümierte Feiernde in die Kölner Altstadt und die Ausgehviertel.

Auch die Unterstützung sozialer Projekte durch den Karneval könne nun wieder richtig Fahrt aufnehmen, sagte Kuckelkorn. Der Karneval generiere jedes Jahr eine Summe von zwei bis drei Millionen Euro, die sozialen Einrichtungen in Köln zugutekomme. "Auch das hat unter Corona sehr gelitten."